Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Moos (Lkrs. KN) Landwirtschaftliches Fahrzeuggespann beschädigt geparktes Auto (14.09.2021)

Moos (Lkrs.KN) (ots)

Rund 4.000 Euro Sachschaden hat ein 66-jähriger Traktor-Fahrer mit seinem angehängten Heuschwader am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Hegaustraße verursacht. Der Mann wollte an einem geparkten Ford vorbeifahren, unterschätzte die Ausmaße seines angehängten landwirtschaftlichen Gerätes und streifte das Auto an der gesamten linken Fahrzeugseite, woraufhin die Seitenscheibe barst und der Außenspiegel abgerissen wurde.

