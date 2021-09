Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Radfahrerin missachtet Vorfahrt einer Autofahrerin (15.09.2021)

Konstanz (ots)

Leicht verletzt wurde eine 59-jährige Radfahrerin am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schwaketenstraße / Buhlenweg. Die Frau wollte vom Buhlenweg kommend in die Schwaketenstraße einbiegen und übersah hierbei den von links kommenden Pkw eines 62-jährigen Mannes. Durch die anschließende Kollision stürzte die Frau und verletzte sich am Bein. Vom Rettungsdienst wurde die 59-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell