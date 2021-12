Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Schüler bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.12.2021 ereignete sich gegen 7.20 Uhr ein Schulwegunfall auf der K 4 im Bereich Sendenhorst, bei dem ein Schüler schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär blieb.

Eine 32-Jährige aus Hamm befuhr mit ihrem Auto die Straße Sudfeld von Ahlen nach Hamm. In Höhe einer Zufahrt fuhr sie mit ihrem Pkw an einem wartenden Bus vorbei und erfasste den 10-Jährigen. Dieser querte gerade die Straße, um den Bus zu erreichen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kreisstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell