Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Gesucht wird ein Autofahrer, der Jungen angefahren hat

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 9.12.2021, 13.30 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Straße Zum Drostenholz in Oelde einen Jungen an. Der Siebenjährige kam von der nahe gelegenen Schule und querte die Straße. Der Schüler stürzte und blieb zunächst scheinbar unverletzt. Der unbekannte Mann stieg aus seinem Pkw aus, entschuldigte sich, kümmerte sich aber nicht weiter um den Jungen und fuhr weiter. Später ging es dem Siebenjährigen schlecht und er musste eine Nacht im Krankenhaus verbringen.

Der gesuchte Autofahrer ist zwischen 20 und 40 Jahre alt, trug eine schwarze Schirmmütze, einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Jeanshose. An der Unfallstelle wurde die Spiegelkappe eines älteren Pkws der Marke VW oder Seat gefunden, Modell zwischen 1996 und 2005. Es ist unklar, ob diese vom Unfallfahrzeug stammt.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder dem Pkw, möglicherweise einem VW oder Seat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

