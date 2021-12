Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bis zu 120 Personen zogen gemeinsam durch die Innenstadt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 12.12.2021 zogen zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr bis zu 120 Personen durch die Beckumer Innenstadt. Die Polizei erhielt am Sonntag eine Information zu der Bewerbung des nicht angemeldeten Marsches in den Sozialen Medien und hielt sich gezielt mit Kräften ab dem Nachmittag in der Stadt auf. Die Gruppe traf sich vor der Sparkasse in der Weststraße, teilweise wurden Kerzen entzündet oder Handylichter hochgehalten. Es gab sich niemand als Versammlungsleiter zu erkennen und der Aufzug zog ohne Verkehrsbehinderungen unter dem Schutz der Einsatzkräfte durch die Stadt. Gegen 19.00 Uhr kamen die Teilnehmenden zu einem Abschluss in Höhe Weststraße/Westwall zusammen und ein 54-Jähriger verabschiedete sie. Die Beamten stellten die Personalien des Ahleners fest und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell