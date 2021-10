Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 11.10.21 kam es gegen 18.30 Uhr zwischen Warendorf und Milte zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Frau schwer verletzt wurde. Eine 56-jährige Ostbeveranerin fuhr mit ihrem PKW die Landstraße 830 von Warendorf in Richtung Milte. Kurz vor Milte kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts vor der Fahrbahn ab. Sie drehte sich mehrfach mit ihrem Ford und überschlug sich. Das Fahrzeug kam anschließend auf dem Dach auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Die Ostbeveranerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Münster gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell