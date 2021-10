Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Ein Leichtverletzter und drei beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 11.10.2021 kam es gegen 6.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 475 in Westkirchen. Eine 21-Jährige befuhr mit einem Bus die Warendorfer Straße und bog nach links auf die B 475 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 24-jährigen Ennigerlohers, der die Bundesstraße von Ennigerloh nach Westkirchen befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Kleinwagen des 24-Jährigen gegen einen Lkw. Dessen Fahrer, ein 46-jähriger Ibbenbürener, war in Richtung Ennigerloh unterwegs und hatte sein Fahrzeug bereits bis zum Stillstand abgebremst. Bei dem Unfall wurde der Ennigerloher leicht verletzt und von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die zehn Insassen in dem Bus blieben unverletzt. Der total beschädigte Pkw des 24-Jährigen wurde abgeschleppt, an den anderen Fahrzeugen entstanden leichtere Sachschäden. Die B 475 war bis etwa 8.30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

