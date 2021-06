Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, Pedelec-Fahrer stürzte

Warendorf (ots)

Ein 60-jähriger Telgter befuhr am 12.06.2021, gegen 07:30 Uhr, mit seinem Pedelec die Straße Münstertor in Telgte in Richtung B51. Als er bremste, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug stürzte über den Lenker zu Boden. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde zur Versorgung der Verletzung in ein Krankenhaus gebracht.

