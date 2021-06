Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, Reh ausgewichen, Pkw kippte auf die Seite

Warendorf (ots)

Ein 39-jähriger Oelder wurde bei einem Verkehrsunall am Freitag, 11.06.2021, gegen 14:30 Uhr, leicht verletzt. Der Oelder befuhr mit seinem PKW Mitsubishi Colt den Lüringweg in Richtung Keitlinghauser Straße. Als er in Höhe einer Gärtnerei einem Reh auswich, geriet er mit seinem PKW auf eine Schotterfläche und dann ins Schleudern. Der PKW kippte um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite links neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen liegen. Der Oelder konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien und wurde nur leicht verletzt. Zur Untersuchung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

