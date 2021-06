Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Verkehrsunfall Emanuel-von-Ketteler-Straße

Ostbredenstraße

Warendorf (ots)

Am 11.06.2021, gegen 19:40 Uhr, ereignete sich in Ahlen im Kreuzungsbereich Emanuel-von-Ketteler-Straße/ Ostbredenstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 12-jähriger Junge aus Ahlen befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg neben der Emanuel-von-Ketteler-Straße in Fahrtrichtung Zeppelinstraße und fuhr über die Kreuzung nach links in Richtung Ostbredenstraße. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Bockum-Hövel, die mit einem roten VW-Golf in Richtung Zeppelinstraße fuhr, bremste ihren PKW ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Nach dem Aufprall stürzte der Junge zu Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, die in einer Kinderklinik behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wurde auf 3200 Euro geschätzt. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell