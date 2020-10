Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1551) Kontrollaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht - Bilanz des Polizeipräsidiums Mittelfranken

Mittelfranken (ots)

Am Freitag (23.10.2020) fand die zweite bayernweite Kontrollaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht eine positive Bilanz.

Die mittelfränkische Polizei führte im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht durch. Aufgrund des sich weiter entwickelnden Pandemiegeschehens und der steigenden 7-Tages-Inzidenz-Werte in Mittelfranken muss auch an bestimmten öffentlichen Plätzen der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die Masse der Bevölkerung die Bestimmungen zur Maskenpflicht einhielt und die Kontrollen durchwegs positiv angenommen wurden. Zum oben genannten Zeitpunkt wurden in ganz Mittelfranken gut 400 Personen, überwiegend im öffentlichen Raum, hinsichtlich der Maskenpflicht belehrt. Lediglich in 41 Fällen musste ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro erhoben werden.

Gerade im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel konnten kaum Verstöße festgestellt werden. Das Polizeipräsidium zieht entsprechend eine positive Bilanz und bittet die Bevölkerung weiterhin die Bestimmungen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens zum eigenen Schutz und zum Schutze anderer einzuhalten.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell