Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer fuhr Fußgänger an und flüchtete

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.12.2021 fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer gegen 16.20 Uhr einen Fußgänger im Bereich Holzweg in Ahlen an und flüchtete. Der 14-jährige Ahlener kam aus Richtung des Gebrüder-Kerkmann-Platzes und überquerte bei Grünlicht gemeinsam mit zwei weiteren Personen die Straße im Bereich Bahndamm/Holzweg/Oststraße. Der unbekannte Fahrradfahrer kam aus Richtung Oststraße und wollte nach links abbiegen. Dabei fuhr er gegen den Jugendlichen und beide stürzten. Während eine 17-Jährige sein Fahrrad aufhob, beschimpfte er die drei Jugendlichen. Dann nahm der Mann sein Fahrrad und fuhr in Richtung Moltkestraße weiter.

Der Flüchtige ist 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, hatte einen grauen Dreitagebart, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe, eine graue Hose und weiße Schuhe. Der Mann nutzte ein schwarzes Fahrrad mit grünem Schloss.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrradfahrer machen. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell