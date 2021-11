Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrt missachtet

Landstuhl (ots)

Am Dienstagmorgen ist es in der Bahnstraße zum Unfall gekommen. Gegen 10:30 Uhr will ein Autofahrer von der Lindenstraße in die Bahnstraße einbiegen. Weil der 92-Jährige nicht die Vorfahrt eines anderen Autofahrers beachtet, kollidiert er mit dem Pkw eines 29-Jährigen. Beide Fahrer werden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. |pilan

