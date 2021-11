Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnungseinbruch und anschließende Trunkenheitsfahrt

Rockenhausen (ots)

Am 01.11.2021 gegen 01.30 Uhr verschaffte sich ein 32-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis Zutritt in ein Einfamilienhaus in Rockenhausen. Nachdem er mehrere Zimmer durchwühlt hatte, flüchtete er mit einem VW-Golf. Er konnte kurze Zeit später durch die Polizei gestellt werden. Hierbei fiel den Beamten auf, dass der Täter alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann muss jetzt mit mehreren Strafverfahren rechnen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell