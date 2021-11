Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Obermoschel (ots)

Am 31.10.2021 gegen 19.00 Uhr ereignete sich an der Einmündung Bergstraße - Robert-Koch-Straße in Obermoschel ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 33-jähriger Fahrer aus dem Donnersbergkreis missachtete hier die Vorfahrt einer 20-jährigen Corsa-Fahrerin. Die Verletzte wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde entsprechend eingeleitet.|pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell