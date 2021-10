Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Verletzten

Rockenhausen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten ereignete sich am 30.10.21 gegen 17.30 h auf der Strecke zwischen Rockenhausen und Marienthal. Ein 20-Jähriger, wohnhaft im Bereich von Rockenhausen, befuhr mit seinem Pkw die Strecke aus Richtung Marienthal in Richtung Rockenhausen. Aufgrund wohl zu hoher Geschwindigkeit kam er in einer Kurve ins Schleudern und stieß frontal mit einer 65-Jährigen zusammen, die die Strecke mit ihrem Pkw in Gegenrichtung befuhr. Beider Fahrer wurden mit leichteren Verletzungen, wie Prellungen, ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

