Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: zwei LKW touchieren sich

Körborn (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:35 Uhr auf der K 24 zwischen Kusel und Körborn zu einer Kollision im Bereich der Außenspiegel zwischen zwei LKWs. Während ein LKW-Fahrer anhielt, entfernte sich der Fahrer eines weißen 30-Tonner mit Auflieger von der Unfallstelle. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

