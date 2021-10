Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Schaustellerwagen

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Nach Sachbeschädigung zweier Schausteller Wägen am 19.10.2021 in der Jahnstraße im Ortsteil Miesau kommt eine Tätergruppierung von ca. 6-7 Jugendlichen im Alter von 13-17 Jahren in Frage. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich diese Gruppe zur Tatzeit am frühen Abend dort aufhielt. Hinweise zu der Personengruppe nimmt die Polizei in Landstuhl entgegen. |pilan

