POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Glan-Münchweiler (ots)

Am Freitag gegen 14:40 Uhr ereignete sich an der B423 in Glan-Münchweiler ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 62-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B423 aus Bettenhausen kommend und wollte auf die L358 in Richtung Nanzdietschweiler einbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Nanzdietschweiler kommenden und somit vorfahrtsberechtigten 71- jährigen PKW Fahrer. Durch den daraus resultierenden Zusammenstoß wurden beide PKW derart beschädigt, dass diese nicht weiter fahrbereit waren. Der 71-Jährige Unfallbeteiligte wurde hierbei leicht verletzt und mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt.|pi kus

