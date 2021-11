Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Abschlusskontrolle Tuning

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kaiserslautern/Pirmasens (ots)

Auch in diesem Jahr führten die Spezialisten des Polizeipräsidiums Westpfalz Kontrollen hinsichtlich illegaler Veränderungen an Fahrzeugen durch. Zu größeren Ansammlungen oder Treffen der Tuningszene kam es nicht. Nur vereinzelnd wurden modifizierte Fahrzeuge festgestellt und kontrolliert. Dabei war die Beanstandungsquote erneut sehr hoch. Insgesamt wurde in 23 Fällen festgestellt, dass die Betriebserlaubnis des jeweiligen Fahrzeuges erloschen war. Dazu kam in einem Fall hinzu, dass der geführte Roller eines 17-jährigen nicht nur über keine Betriebserlaubnis mehr verfügte, sondern auch deutlich schneller als erlaubt war. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges ohne erforderliche Fahrerlaubnis zu. Auch gegen einen KFZ-Prüfer wurde ein Strafverfahren eröffnet, da dieser ein offensichtlich illegal umgerüstetes Fahrzeug unbeanstandet die Hauptuntersuchung bestehen ließ. Es zeigten sich fast alle kontrollierten Personen sehr einsichtig. In vielen Fällen hätte die Ordnungswidrigkeit durch das Lesen der jeweiligen Gutachten verhindert werden können.|past

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell