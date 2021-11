Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung Spielplatz

Winnweiler (ots)

Am 31.10.2021 gegen 19.25 Uhr beschädigten bislang unbekannte Jugendliche mehrere Spielgeräte im Park in der Jakobstraße in Winnweiler. Die Jugendlichen schlugen hier anscheinend mit einer Axt auf eine Schaukel und eine Wippe ein. Die genaue Schadenshöhe wird noch abgeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0|pirok

