Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geparkte Pkw beschädigt

Wahlplakate beschädigt

Hemer (ots)

In der Lohstraße wurden in der Nacht vom 17.09.2021 auf den 18.09.2021 zwei Pkw beschädigt. Unbekannte Täter verursachten jeweils Lackkrater an der Beifahrertür. In einem Fall wurde ein Dacia, im anderen Fall ein Opel Astra beschädigt. Der oder die Täter verließen die Örtlichkeit anschließend unbemerkt. Hinweise liegen der Polizei aktuell nicht vor.

An der Deilinghofer Straße wurden am 19.09.2021, gegen 09:45 Uhr, festgestellt, dass mehrere Wahlplakate beschädigt wurden. Hier hatten unbekannte Täter die Plakate von Laternenmasten abgerissen oder zerrissen. Es waren unterschiedliche Parteien betroffen. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei nicht vor.

Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell