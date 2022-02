Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Alkoholisierter Autofahrer verursacht Totalschaden (01.02.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der Christian-Scheerer-Straße in Möhringen nach rechts von der Straße abgekommen. Er touchierte drei Leitpfosten und kam an einer Mauer zum Stehen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1 Promille, weshalb ihn eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung erwartet. Ein 42-jähriger Mitfahrer gelangt wegen versuchter Strafvereitlung zur Anzeige. Er hatte zunächst gegenüber der Polizei behauptete, dass er der verantwortliche Fahrer sei, was sich jedoch als Falschaussage herausstellte. Beim Unfall entstand am hochwertigen Audi S 5 Sportwagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell