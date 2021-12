Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisiert mit dem PKW unterwegs

Attendorn (ots)

Attendorn - An Heiligabend, 24.12.2021 war ein 28-Jähriger um 23:55 Uhr mit seinem Audi auf der Breiten Straße unterwegs und wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 o/oo, worauf eine Blutentnahme folgte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine entsprechende Anzeige geschrieben.

Am zweiten Weihnachtstag, So., 26.12.2021, befuhr ein 19-Jähriger um 22:32 Uhr mit seinem VW die L 539, aus Richtung Olpe kommend und bog nach links in die Straße Roterbusch ab. Als er einen Streifenwagen sah, beschleunigte er stark und bog später in die Straße Am Eckenbach ab. Hier hielt hier auf dem Gelände eines Baumarktes an. Bei seiner Überprüfung wurde festgestellt, dass er offenbar deutlich angetrunken war. Zudem ergaben sich im Verlauf Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Letztlich wurden entsprechende Blutproben entnommen und die Weiterfahrt unterbunden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell