Polizei Mettmann

POL-ME: Busscheiben eingeschlagen und geflohen - Polizei stellt drei Tatverdächtige auf der Flucht - Velbert - 2109131

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagmorgen (25. September 2021) schlug ein Quartett zwei Scheiben eines Linienbusses an der Bushaltestelle "Rosenhügel" in Velbert-Neviges ein und flüchtete anschließend. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung, zu der auch ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt war, konnten drei Heranwachsende gestellt werden. Die Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 06:30 Uhr alarmierte ein Fahrer des Schienenersatzverkehrs der S-Bahn S9 die Polizei, nachdem Insassen zwei Fensterscheiben des Busses zerschlagen hatten und geflüchtet waren. Das flüchtige Quartett war, nach seinen Angaben, zuvor gegen 06:00 Uhr an der Haltestelle Wuppertal-Vohwinkel zugestiegen. Auf der Fahrt Richtung Velbert weigerte sich einer der jugendlich aussehenden Insassen mehrfach, den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Zeuge drohte an, ihn des Busses zu verweisen, sollte er der erneuten Aufforderung nicht nachkommen. Unmittelbar vor der Bushaltestelle am Bahnhof "Rosenhügel" in Velbert-Neviges zerschlug das Quartett mittels im Bus angebrachter Nothammer zwei Fensterscheiben und floh anschließend durch die beschädigten Fenster fußläufig in Richtung Siebeneicker Straße.

Die von dem Busfahrer alarmierte Polizei stellte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung eine großflächige Blutspur fest. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass wenigstens einer der flüchtigen Täter schwer verletzt war, wurde zur Gefahrenabwehr zusätzlich ein Hubschrauber der Polizei zur Fahndung eingesetzt.

Ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnte im Bereich der Feuerwache Neviges an der Siebeneicker Straße, ein 20-Jähriger an der City-Passage an der Lohbachstraße von der Polizei angetroffen und gestellt werden. Ein 18-jähriger Velberter floh zunächst durch den Hardenberger Bach in Richtung Donnenberger Straße, wo er sich zunächst erfolgreich dem Zugriff der Polizeibeamten entziehen konnte. Dank eines aufmerksamen Busfahrers konnte er jedoch gegen 08:15 Uhr in einem Linienbus an der Bushaltestelle "Auf der Drenk" an der Nevigeser Straße gestellt werden. Aufgrund einer stark blutenden Verletzung wurde zur erstmedizinischen Versorgung ein Rettungswagen alarmiert. Die Rettungssanitäter brachten den 18-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die nach Angaben des Busfahrers flüchtige weibliche Jugendliche konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die 18, 19 und 20 Jahre alten zum Teil stark alkoholisierten Tatverdächtigen wurden zur Sachverhaltsklärung zur Polizeiwache Velbert gebracht. Im Rahmen einer körperlichen Durchsuchung wurde bei dem 19-jährigen polizeibekannten Velberter ein unterschlagenes Schoko-Ticket aufgefunden und sichergestellt.

Ein Drogenvortest verlief bei dem 18-jährigen Velberter positiv auf Amphetamin.

Das Trio wurde nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen von der Polizeiwache Velbert entlassen. Die Heranwachsenden müssen sich nun wegen zahlreicher Delikte verantworten: Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, Beeinträchtigung von Nothilfemitteln (§145 StGB), Diebstahl und Unterschlagung ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell