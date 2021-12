Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Weihnachtsgeschenke aus PKW gestohlen

Lennestadt (ots)

Altenhundem - In der Nacht von Sa., 25.12.21 auf So., 26.12.2021 stahlen unbekannte Täter Wertsachen aus einem blauen Peugeot mit Zulassung in Recklinghausen. Der PKW war an der Anschrift Am Alten Graben im Freien geparkt und der Fahrzeugnutzer räumte ein, vermutlich vergessen zu haben, den PKW abzuschließen. Aus einem von außen im Fußraum der Beifahrerseite sichtbaren Korb wurden hochwertige Kopfhörer, Gewürze und ein Gutschein gestohlen. Der Beutewert beträgt mehrere hundert Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell