Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 75-jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (23. Dezember) gegen 11.45 Uhr auf der Schützenstraße in Finnentrop-Bamenohl ist ein 75-Jähriger schwer verletzt worden. Der Senior wollte seine 62-jährigen Frau beim rückwärts Ausparken aus einer Parkbucht mit dem Pkw einweisen. Beim Zurücksetzen fuhr sie den Senior jedoch an , worauf dieser stürzte. Dabei zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Die Ehefrau stand unter Schock und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell