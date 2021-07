Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei bietet kostenlosen Radparcours für Kinder an

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Durch die Pandemie musste die Polizei in den letzten Monaten leider viele Radfahrtrainings und andere Veranstaltungen der Verkehrssicherheitsberater ausfallen lassen. Um Kindern und Eltern nun wieder bei der Verkehrserziehung zur Seite stehen zu können und einen Ersatz für ausgefallene Termine zu schaffen, bietet die Kreispolizeibehörde Heinsberg am Donnerstag, 5. August, einen Radparcours für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren an. Dieser wird zwischen 11 und 15 Uhr auf dem Gelände des Indoorspielplatzes "Fridolino", Linnicher Straße 40, 41836 Hückelhoven-Brachelen, aufgebaut sein.

Kinder, die an diesem Tag mit einem verkehrssicheren Rad zum Spielplatz kommen und den Radparcours absolvieren, können kleine Preise gewinnen. Natürlich muss ein Fahrradhelm getragen werden.

Die Polizei lädt auch Eltern herzlich dazu ein, die Veranstaltung für Fragen zur Verkehrserziehung ihrer Kinder zu nutzen. Auch Informationsmaterial hierzu ist reichlich vorhanden.

Die Veranstaltung wird unter Beachtung der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt.

