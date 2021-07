Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Büro und Fitnessraum

Wegberg-Wildenrath (ots)

Zwischen 9.40 Uhr am Samstag (24. Juli) und 6.40 Uhr am Montag (26. Juli) gelangten unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten des Golfplatzes. Sie entwendeten Kleinmaschinen und Büroutensilien.

Im Zeitraum zwischen Sonntag (25. Juli), 10 Uhr und Montag (26. Juli), 10 Uhr, drangen Unbekannte außerdem in einen Fitnessraum am Harrier Way ein und entwendeten eine Musikanlage.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, muss noch geklärt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell