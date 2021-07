Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aufmerksame Bankangestellte bewahrt Kunden vor Betrug

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Bereits am 13. Juli (Dienstag) erhielt ein 67-jähriger Mann aus Wegberg einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der Unbekannte gab an, eine Push-Tan-Nummer von ihm zu benötigen, welche der 67-Jährige ihm daraufhin übermittelte. In Folge des Telefonats versuchten die Täter, mehrere tausend Euro auf ein fremdes Konto zu überweisen. Eine Bankmitarbeiterin wurde auf die Überweisung aufmerksam. Sie machte den Transfer umgehend rückgängig und sperrte den Online-Banking Zugang des Wegbergers, sodass ihm kein Schaden entstand.

