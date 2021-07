Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

Erkelenz-Granterath (ots)

Aus einer Lagerhalle an der Straße Am Vogelbusch haben unbekannte Täter mehrere Kartons erbeutet. In diesen befanden sich unter anderem eine Alarmanlage und rund 200 Paar Handschuhe. Die Tat ereignete sich zwischen 19.30 Uhr am Sonntag (25. Juli) und 12 Uhr am Montag (26. Juli).

