Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte machen sich an Altkleidercontainer zu schaffen

Erkelenz-Lövenich (ots)

Vier bisher unbekannte Täter versuchten am Montag (26. Juli), zwischen 0.30 Uhr und 1.15 Uhr, Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Zehntstraße stand, zu entwenden. Offenbar wurden sie bei der Tat gestört und liefen weg. Ein silberner Pkw Volkswagen des Modells Caddy, der neben dem Container gestanden hatte, fuhr gleichzeitig davon. Bei einem der Täter handelte es sich um eine männliche Person von kleiner, schlanker Statur. Dieser Unbekannte trug rote, die zweite Personen weiße Oberbekleidung. Ein Zeuge beschrieb ihr Aussehen als osteuropäisch. Möglicherweise haben die beobachteten Personen sich in letzter Zeit schon mehrfach an dem Container aufgehalten und daraus Kleidung entnommen. Hinweise zu den Personen nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Über das Hinweisportal können wahlweise auch online Informationen an die Polizei übermittelt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

