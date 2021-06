Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Unbekannte Täter beschmutzen mehrere Orte mit Farbschmierereien - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten unbekannte Täter mehrere Häuser, Werbeplakate, Mülleimer, Brief- und Stromkästen sowie Kleidercontainer im Umfeld der Sandhäuser Straße, der Oberdorfstraße und der Pleikartsförster Straße mit Farbschmierereien. Die Polizei Heidelberg-Süd, Tel. 06221/3418-0, sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder selbst von den Schmierereien betroffen sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell