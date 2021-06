Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Mehr als 4.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher an einem geparkten Pkw in der Dorfstraße in Fahrtrichtung Schönauer Straße. Trotz des hohen Schadens der an dem geparkten Opel entstand, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, die zur Tatzeit gegen 1.50 Uhr, Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621 777690 an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell