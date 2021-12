Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallfluchten in Bereich Olpe/Drolshagen

Olpe/Drolshagen (ots)

Olpe - Am Donnerstag, 23.12.2021 wurde ein grauer VW Polo zwischen 10:15 und 11:00 Uhr auf dem Kurkölner Platz geparkt. Später stellte die Fahrzeugnutzerin fest, dass ein Unbekannter den Polo offenbar mit seinem Fahrzeug beschädigt hatte und erstattete Anzeige. An dem Polo wurde insbesondere die hintere Tür der Fahrerseite erheblich eingedrückt, der Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.

Drolshagen - Am Samstag, 25.12.2021 befuhr ein 21-Jähriger um 11:20 Uhr mit seinem Subaru den Otzemicker Weg (K 37), aus Richtung Husten kommend, in Richtung Gelslingen. In einer Linkskurve kam ihm nach eigenen Angaben ein weißer Audi auf seiner Fahrspur entgegen, so dass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kollidierte er mit einem neben der Straße befindlichen Streugutkasten aus Metall. Durch den Aufprall wurde der Subaru auf der gesamten rechen Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Entgegenkommende verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Olpe zu wenden (24-Stunden-Erreichbarkeit - 02761/9269-2550)

