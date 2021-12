Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nach Geschwindigkeitsmessung geflüchtet

Olpe (ots)

Olpe - In der Nacht zu Freitag, 24.12.2021 führten Beamte der Polizeiwache Olpe in der Bruchstraße um 01:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Bruchstraße ist zurzeit wegen umfangreicher Baumaßnahmen in Richtung Innenstadt als Einbahnstraße eingerichtet, die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. Der Fahrer eines schwarzen BMW mit Zulassung in Unna wurde mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und sollte daher angehalten werden. Als ihm Anhaltezeichen gegeben wurden, wendet er an geeigneter Stelle und flüchtete mit durchdrehenden Reifen entgegen der Einbahnstraße in Richtung Wenden. Die Beamten fuhren hinterher, teilweise mit 100 km/h. Dennoch konnte der Flüchtende den Abstand vergrößern, glücklicherweise kam niemand entgegen. Kurze Zeit später wurde der PKB auf dem Parkplatz einer Firma Im Grüntal in Dahl gesichtet, der Fahrzeugführer stand neben der Fahrertür. Als er die Streife erkannte rannte er in die Dunkelheit davon und konnte einer Überprüfung entgehen. Der Grund für die Flucht vor der Polizei dürfte allerdings darin gelegen haben, dass der 32-jährige Fahrzeugnutzer nach anschließenden Recherchen aktuell nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell