Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall verursacht und geflüchtet

Attendorn (ots)

Attendorn - Am Samstag, 25.12.2021 befuhr eine 32-Jährige mit ihrem schwarzen BMW um 20:24 Uhr die Straße Bachschwinde in Fahrtrichtung Dahlhausen. Ihr kam nach eigenen Angaben an der Kreuzung Bachschwinde/Biekhofer Straße, aus der Biekhofer Straße kommend, ein silberner PKW mit Zulassung im Märkischen Kreis (MK) entgegen. Dieser sei nach dem Abbiegen zu weit in ihre Fahrbahn hineingeraten und mit ihrem PKW zusammengestoßen. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß habe der andere PKW stark beschleunigt und sei in Richtung Wippeskuhlen davongefahren. An dem BMW entstand Sachschaden im Bereich der Stoßstange und des Radkastens vorn links. Der flüchtige PKW dürfte ebenfalls vorn links Beschädigungen aufweisen. An dem BMW wurde Lackaufrieb des flüchtigen PKW gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

