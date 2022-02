Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei ermittelt wegen Droh-Schriftzug in Schultoilette

Rottweil (ots)

Die Kriminalpolizei Rottweil ermittelt seit Montag wegen einer Amok-Ankündigung, die am Nachmittag in einer Schule in der Heerstraße von einem Unbekannten in einer Toilette hinterlassen worden war. Eine Schülerin entdeckte die als Drohung und damit auch als Straftat zu wertende Ankündigung und meldete dies ihrer Lehrerin. Der Urheber ist bislang nicht bekannt. Trotz einer Information der Schule über den festgestellten Sachverhalt an die Schüler und Lehrer hat sich bislang niemand gemeldet, der den Schriftzug - möglicherweise auch unüberlegt - an der Innenseite der Toilettentür angebracht hat. Die Polizei hat noch am Montag zur Gefahreneinschätzung die Situation von einem Expertenteam analysieren lassen. Demzufolge wird der Fall zwar ernstgenommen, aber keine konkrete Gefährdung gesehen. Rückschlüsse auf ein Motiv oder einen Zusammenhang mit anderen Taten ist nicht erkennbar. Die Schule ist am Dienstag dennoch verstärkt von Polizeikräften überwacht worden. Ein schädigendes Ereignis trat nicht ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell