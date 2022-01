Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Hemsloh - Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss ---

Diepholz (ots)

Landkreis Diepholz

Fahrer unter Drogeneinfluss

Gleich drei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen hat die Polizei gestern bei Verkehrskontrollen entdeckt und entsprechende Straf- bzw Ordnungswidrigkeiten Verfahren eingeleitet.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in Varrel, Hohe Straße, einen 21-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Cuxhaven. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. In Bassum-Nordwohlde stoppte die Polizei auf der B 51 gestern gegen 08.05 Uhr einen 29-jährigen Pkw-Fahrer. Der 29-Jährige stand unter dem Einfluss von Cannabis und musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet. In Diepholz stoppte die Polizei gestern gegen 22.45 Uhr in der Thouarstraße einen 25-Jährigen, der mit einem E-Scoooter unterwegs war. Eine Versicherung für den E-Scooter konnte der 25-Jährige nicht vorweisen. Dafür stand er unter Drogeneinfluss und auch er musste eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde auch ihm untersagt. Dazu erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des fehlenden Versicherungsschutzes und der Drogenbeeinflussung.

Hemsloh

Einbruch

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 02.00 und 04.00 Uhr, drangen Unbekannte in ein Nebengebäude auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Mühlenstraße ein. Der oder die Täter brachen mehrere Türen auf und entwendeten Werkzeuge, eine Schubkarre und ein Damenfahrrad. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell