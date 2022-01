Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwerer Verkehrsunfall in Syke-Gödestorf - Glätteunfälle gestern im Landkreis - Sachbeschädigungen in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Syke-Gödestorf

Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Vormittag erlitt eine 53-jährige Beifahrerin in einem Pkw lebensgefährliche Verletzungen. Der 52-jährige Fahrer des Pkw war gegen 10.00 Uhr in Gödestorf, Königsstraße, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde die Beifahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Königsstraße musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw-Fahrer eingeschlafen und hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Landkreis Diepholz

Glätteunfälle

Am gestrigen Dienstag behinderte nicht nur dichter Nebel die Verkehrsteilnehmer, sondern auch Straßenglätte führte zu mehreren Verkehrsunfällen. In Mellinghausen geriet gegen 04.35 Uhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer im Schlattweg auf glatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Es blieb bei geringem Blechschaden. In Syke stürzte gegen 07.00 Uhr ein 60-jähriger Mofa-Fahrer in der Wilhelmstraße und verletzte sich leicht. Gegen 07.30 Uhr stürzte ein 9-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad in Drebber, Schulstraße, auf dem glatten Geh.-und Radweg. Der Schüler wurde vom Rettungsdienst versorgt. In Barnstorf schließlich kam es gegen 09.15 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw im Niedersachsenweg. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer war beim Einbiegen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Pkw eines 70-Jährigen kollidiert. Dessen Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro beziffert.

Sulingen

Sachbeschädigungen

In der Nacht zu Dienstag sprühten Unbekannte mit roter Farbe verschiedene großflächige sogenannte Tags an die Gebäudewand eines Cafe's in Sulingen, Lange Straße. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro für eine mögliche Reinigung.

Am Dienstag von 20:45 Uhr bis 20:50 Uhr beschädigte ein Unbekannter die Frontscheibe und das Fahrzeugdach eines in Sulingen, Kornstraße, abgestellten PKW Nissan Navara mit Wohnmobilanbau. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Im gleichen Tatzeitraum trat ein Unbekannter in Sulingen, Am Deepenpool, den Seitenspiegel eines dort abgestellten PKW VW Passat ab.

Hinweise zu den einzelnen Fällen nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Verkehrsunfall

Am Dienstag um 21:00 Uhr beabsichtigte eine 22-jährige Sulingerin mit ihrem Pkw von der Bundesstraße 61, aus Richtung Norden kommend, nach links in die Bassumer Straße in Richtung Stadtmitte Sulingen abzubiegen. Hierbei übersah sie den Pkw einer 37-jährigen Bremerin, die die Bundesstraße 61 in Richtung Norden befuhr. Infolge des Zusammenstoßes der Pkw verletzten sich beide Beteiligte leicht. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 75000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell