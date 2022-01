Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brand im Keller des Gymnasiums Syke - Sachbeschädigungen und Einbruch in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Sulingen

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sprühten bislang Unbekannte in Sulingen, Lange Straße, auf ein Garagentor einer Doppelgarage rote Lackfarbe. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Sachbeschädigung an Kfz

Bereits am Freitag, in der Zeit von 14:05 Uhr bis 15:10 h, zerkratzte ein bislang Unbekannter in Sulingen, Georgstraße, die Fahrerseite eines geparkten PKW der Marke Daimler Benz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, entgegen.

Sulingen

Einbruch

In der Zeit von Donnerstag, 17:30 Uhr bis Freitag, 09:00 Uhr, der letzten Woche gelangten Unbekannte in Sulingen, Elisabeth-Selbert-Straße, gewaltsam durch ein Fenster in ein im Bau befindliches Doppelhaus. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe sind bislang noch nicht bekannt.

Bassum

Einbruch

Bereits am vergangenen Montagnachmittag, in der Zeit von 14.00 bis 16.40 Uhr, wurde in ein Büro Am Bahnhof 1 eingebrochen. Entwendet wurden elektronische Geräte im Wert von ca. 2000 Euro. Die bisher noch unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Wem am Nachmittag des 03. Januar etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Syke

Brand im Gymnasium

Am gestrigen Sonntag gegen 16.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in Syke durch eine Brandmeldanlage im Gymnasium Syke, La-Chartre-Straße, alarmiert. Die ersten am Gymnasium eintreffenden Einsatzkräfte nahmen Brandgeruch wahr und konnten eine brennende Waschmaschine im Keller ausmachen. Die brennende Waschmaschine konnte die Feuerwehr schnell löschen. Anschließend wurden alle Räume der Schule gut belüftet, bis in die zweite Etage. Der Rauch hatte sich im ganzen Haus verteilt. Die Ursache für den Brand ist nach ersten Erkenntnissen vermutlich ein technischer Defekt an der Waschmaschine. Der Schaden wird auf ca. 10000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell