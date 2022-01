Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz (08.01.2022)

Diepholz (ots)

- Fahren ohne Fahrerlaubnis in Diepholz -

Am Freitag, gegen 20:44 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife ein 16-Jähriger Diepholzer festgestellt, welcher den Triftweg in Diepholz mit einem PKW befuhr. Gegen den jugendlichen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und er wurde an seine Eltern übergeben.

- Verkehrsunfallflucht in Sulingen -

Am Donnerstag ereignete sich in der Zeit von 07:00 - 15:30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Sulingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß geparkter Pkw (Mercedes-Benz) vermutlich durch einen anderen Pkw an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Danach entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem möglichen Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

- Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Syke -

Am Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde durch Beamte der Polizei Syke ein 19-jähriger Mann aus Syke mit seinem PKW auf der Barrier Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem jungen Mann Ausfallerscheinungen festgestellt, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest untermauerte den Verdacht und ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Bei dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

- Fahrt unter Alkoholeinfluss in Bruchhausen-Vilsen -

Am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Polizei Syke auf der Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen ein 44-jähriger Mann aus der Samtgemeinde mit seinem PKW auf, der den Beamten Biertrinkend entgegenkam. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass es vermutlich nicht das einzige Bier für den 44-Jährigen war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

- Verkehrsunfall auf der B 51/ Abzweigung zur B 61 in Bassum -

Ein 20-jähriger Mann aus Sulingen wollte mit seinem Mazda am Freitagabend, gegen 19:40 Uhr, von der B51 nach links auf die B61 einfahren und übersah hierbei einen auf der B 51 entgegenkommenden 43-jährigen Hamburger mit dessen BMW. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Beide PKW waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird seitens der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.

- Verkehrsunfall auf der Syker Straße in Bassum -

Am Freitagmorgen, gegen 05:58 Uhr, kam es auf der Syker Straße in Bassum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Hierbei wurde ein auf der Fahrbahn laufender 42-Jähriger von einem PKW erfasst und durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des PKW erlitt leichte Verletzungen. Die Syker Straße musste für die polizeiliche Unfallaufnahme etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell