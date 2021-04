Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Korb: Auto überschlug sich - Bundesstraße gesperrt

Korb: (ots)

Eine 53-jährige Citroen-Fahrerin befuhr am Mittwoch kurz vor 16 Uhr die B 14 von Waiblingen in Richtung Winnenden. Ungefähr auf Höhe des dortigen Parkplatzes "Korber Kopf" kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Anschließend schleuderte ihr Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, wo es sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Autofahrerin verletzte sich leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz und sicherte ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Fahrbahn der B 14 ist derzeit noch durch das liegende Unfallfahrzeug blockiert (Stand 17 Uhr). Der Verkehr wird umgeleitet.

