Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz (09.01.2022)

Diepholz (ots)

- Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Diepholz -

Am Samstagmorgen, gegen 01:40 Uhr, kam ein 25-jähriger Mann aus Vechta beim Befahren eines Kreisverkehrs in Diepholz mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrszeichen sowie einen Betonpfeiler. Ein Verkehrszeichen wurde durch den Zusammenstoß auf die B69 geschleudert und dort durch einen nachfolgenden PKW überfahren. Der 25-jährige Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch kurze Zeit später einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

- Diebstahl aus Hühnerstall in Twistringen -

Am Samstag, zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr, kam es bei einem Geflügelhof an der B51 in Twistringen zu einem Diebstahl aus einem Hühnerstall. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Twistringen unter 04243/97057-0 entgegen.

- Verkehrsunfallflucht in Bruchhausen-Vilsen -

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, beabsichtigte ein unbekannter Fahrer einer schwarzen VW Limousine einen 23-Jährigen PKW-Fahrer auf der B6 (Homfelder Heide) zu überholen. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste der Fahrer der VW Limousine jedoch während des Überholvorgangs nach rechts ausweichen und drängte dabei den neben ihm befindlichen 23-jährigen PKW-Fahrer gegen die Leitplanke. Am PKW des 23-Jährigen und der Leitplanke entstand hierdurch ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 3.500 Euro. Der Fahrer der VW Limousine entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter 04252-93825-0 bei der Polizei in Bruchhausen-Vilsen zu melden.

- Verkehrsunfall zwischen PKW und Pedelec-Fahrer in Bassum -

Beim Abbiegen von der Kornstraße in den Hohen Weg in Bassum übersah ein 54-jähriger PKW-Fahrer am Samstagmorgen einen entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 88-jährige Pedelec-Fahrer leicht verletzte.

- Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Weyhe-Melchiorshausen -

Am Samstag ereignete sich um 13:00 Uhr auf der B6 in Höhe der "Waldkaterkreuzung" ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Marklohe, welche mit ihren Kindern auf der B6 in Richtung Bremen fuhr, erkannte aus bislang unbekannten Gründen nicht, dass ein vor ihr fahrender Sattelzug auf den Pendlerparkplatz an der B6 abbiegen wollte. Die Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw auf den Sattelzug auf. Alle Insassen des PKW verletzten sich bei der Kollision leicht und wurden in Krankenhäuser verbracht. Die B6 war für die Zeit der Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell