Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Streit

Lippstadt (ots)

Gegen 11:50 Uhr ist es am Montag an der Straße Gottesgarten zu einem Streit gekommen. Zwei Lippstädter, 67 und 40 Jahre alt, waren verbal aneinander geraten. Es folgte eine Rangelei, bei der der 40-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Messer, das der 67-Jährige kurzzeitig gezeigt, aber nicht benutzt hatte, konnte anschließend in einer Mülltonne aufgefunden und sichergestellt werden. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell