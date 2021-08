Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Am Montag, gegen 08:50 Uhr, ist es im Kreisverkehr am Hiddingser Weg zu einem Unfall gekommen. Eine 46-jährige Soesterin war mit ihrem Auto auf der Waldstraße in Richtung Herzog-Adolf-Weg unterwegs. Am Kreisverkehr verlangsamte sie ihre Fahrt, um vorfahrtberechtigten Verkehrsteilnehmern den Vorrang zu gewähren. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, kollidierte sie mit einer 56-jährigen Radfahrerin. Die Frau, ebenfalls aus Soest, war mit ihrem Pedelec auf dem Hiddingser Weg stadteinwärts gefahren. Sie kam zu Fall und wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt. (wo)

