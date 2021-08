Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Alkoholisiert gestürzt

Lippstadt (ots)

Am Montag, gegen 21:30 Uhr, ist es am Grüner Weg zu einem Unfall gekommen. Eine 40-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Grüner Weg unterwegs. In Höhe des Sommerweg übersah sie ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Sie stieß gegen das Fahrzeug und kam zu Fall. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten eine zerbrochene Weinflasche an der Unfallstelle und der Alkoholgeruch im Atem der Lippstädterin auf. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die Frau kam ohne Verletzungen davon. Es entstand nur geringer Sachschaden. (wo)

