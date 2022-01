Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Verdächtig auf Baustelle - Polizei nimmt Mann mit

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich ein Mann verdächtig auf einer Baustelle verhalten. Die Polizei nahm ihn mit zur Wache. Zeugen hatten den Unbekannten gegen 0.15 Uhr auf dem Baustellengelände im Bereich Hafenstraße/Genthiner Straße bemerkt und die Polizei verständigt. Eine plausible Erklärung, was er dort mitten in der Nacht machte, gab der Mann nicht ab. Es ist möglich, dass er einen Diebstahl vorbereiten oder sogar begehen wollte. Der 27-Jährige aus Datteln wurde zur Identitätsfeststellung mit zur Wache genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell