POL-RE: Dorsten: Zigarettenautomat zerstört

Am Katenberg haben unbekannte Täter am späten Samstagabend einen Zigarettenautomaten zerstört, indem er vermutlich gesprengt wurde. Eine Zeugin hatte gegen 23.30 Uhr einen lauten Knall gehört - und direkt an Feuerwerksböller gedacht. Als sie am Sonntag genauer nachschaute, bemerkte sie den kaputten Zigarettenautomaten und informierte die Polizei. Gesucht werden Zeugen, die am Samstagbend verdächtige Beobachtungen gemacht oder Personen erkannt haben, die sich an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

