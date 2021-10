Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Maschine in Brand geraten

Haynrode (ots)

Auf Grund eines technischen Defektes geriet am Donnerstagabend der Auffangbehälter einer Sandstrahlanlage auf dem Gelände eines Automobilzulieferers in Haynrode in Brand. Die Feuerwehr löschte und kühlte im Anschluss den Behälter. Der Schaden an der Maschine wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht.

